Полнолуние в Деве 7 марта 2023 года: три сильных ритуала

Полнолуние состоится в астрологическом знаке Дева 7 марта 2023 в 14:40 по киевскому времени.

В этот лунный период важны темы роботы, ответственности. Эти темы и нравятся Деве. Из-за этого нужно забыть о мечтательности и больше доверять разуму, а не чувствам.

Хотя Луна притягивает эмоции и изменяет суждение, нужно больше быть рациональным.

Заметим, что полнолуние - это отличный период для проведения ритуалов, ведь в это время действует правило похожие - притягивает похожее.

Сильный ритуал с водой и монетами

Чтобы привлечь деньги в жизнь, нужно набрать стакан воды и положить в него несколько монет. Необходимо поставить стакан на подоконник, прямиком под лунный свет. Утром воду можно будет вылить, а монеты — положить в карманы. Эзотерики считают, что они притянут в вашу жизнь денежное благополучие.

Интересный ритуал для талисманов

Наполните водой стакан и поставьте ее на ночь на свет полной Луны. На следующий день используйте ее, чтобы очистить ваши талисманы и наполнить их новой энергией. Умеряют, что умывание такой водой наполнит вас силой полной Луны.

Любовный ритуал для укрепления отношений

Если вы хотите укрепить отношения с любимым, в период полнолуние сделайте вкусный ужин, например, грибы и перед приготовлением натрите их сливочным маслом с мелко рубленной петрушкой, а затем запеките блюдо до готовности.

Для ритуалов мысленно представьте как будете угощать вторую половинку и что это укрепит ваши отношения. Говорите ласковые слова и напитай блюдо любовью, а потом угостите вторую половинку.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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