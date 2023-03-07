Украина готовит инфраструктуру для западных самолетов — ВСУ

Украина готовит инфраструктуру для западных боевых самолетов Также у УСУ есть план обучения пилотов и инженеров, которые бы руководили и обслуживали эти суда.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Наши пилоты вместе с коллегами будут анализировать, сколько времени и средств нужно, чтобы организовать эту подготовку. Неизвестно, где и на каком типе самолета она будет проходить, но процесс продолжается. Минобороны и Мининфраструктуры уже готовят инфраструктуру для принятия требовательной западной техники", — рассказал Игнатий.

По словам представителя ВСУ, в США хотят понять, какой уровень у украинских пилотов, а также "насколько философия управления советской техникой отличается от философии управления западной".

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что Запад предоставит Украине несколько типов современных истребителей. Один из них станет основным самолетом для Вооруженных сил Украины.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, ВСУ для контрнаступления нужна не только бронированная техника и боеприпасы, но и авиация. Закрытое небо также важно для успеха в наземных операциях.

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