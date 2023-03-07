Україна готує інфраструктуру для західних літаків - ЗСУ

Україна готує інфраструктуру для західних бойових літаків. Також ЗСУ мають план навчання пілотів та інженерів, які б керували та обслуговували ці судна.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Наші пілоти разом з колегами будуть аналізувати, скільки часу і засобів потрібно, щоб організувати цю підготовку. Невідомо, де і на якому типі літака вона проходитиме, але процес триває. Міноборони і Мінінфраструктури вже готують інфраструктуру для прийняття вибагливої західної техніки", - розповів Ігнат.

За словами представника ЗСУ, у США хочуть зрозуміти, який рівень в українських пілотів, а також "наскільки філософія управління радянською технікою відрізняється від філософії управління західною".

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Захід надасть Україні кілька типів сучасних винищувачів. Один із них буде основним літаком для Збройних сил України.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, ЗСУ для контрнаступу потрібна не лише броньована техніка та боєприпаси, але й авіація. Закрите небо також дуже важливе для успіху у наземних операціях.

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