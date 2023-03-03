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Україна отримає кілька типів західних винищувачів - Резніков

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Україна отримає кілька типів західних винищувачів - Резніков

Фото: Associated Press

Один із них стане основним літаком для ЗСУ.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Захід надасть Україні кілька типів сучасних винищувачів. Один із них буде основним літаком для Збройних сил України.

Про це голова українського Міноборни заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

"Я впевнений, що у нас буде два-три типи винищувачів. Буде один основний літак, і це залежатиме від того, який з них кращий для України. Для наших аеродромів, для наших інженерів, для обслуговування", - сказав міністр оборони.

Також Резніков прокоментував відмову Німеччини надати літаки. Міністр нагадав, що колись так само Берлін не хотів передавати танки. 

"Тепер в моїй країні є "Леопарди", я особисто тестував "Леопард" з Німеччини", - відповівна Резніков.

Нагадаємо, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат Юрій Ігнат наголошує, що Україні вкрай потрібні винищувачі F-16. Літак універсальний та багатоцільовий, а тому може бути частиною протиповітряної оборони. Крім того, винищувач може завдавати ракетобомбових ударів на великій відстані.

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Дата публікації
Перегляди
3248
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