Украина получит несколько типов западных истребителей — Резников

Один из них станет основным самолетом для ВСУ.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Запад предоставит Украине несколько типов современных истребителей. Один из них станет основным самолетом для Вооруженных сил Украины.

Об этом глава украинского Миноборны заявил в интервью немецкому изданию Bild.

"Я уверен, что у нас будет два-три типа истребителей. Будет один основной самолет, и это будет зависеть от того, какой из них лучше для Украины. Для наших аэродромов, для наших инженеров, для обслуживания", — сказал министр обороны.

Также Резников прокомментировал отказ Германии предоставить самолеты. Министр напомнил, что когда-то Берлин не хотел передавать танки.

"Теперь в моей стране есть "Леопарды", я лично тестировал "Леопард" из Германии", – ответила Резников.

Напомним, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат Юрий Игнат отмечает, что Украине крайне нужны истребители F-16. Самолет универсален и многоцелевой, поэтому может быть частью противовоздушной обороны. Кроме того, истребитель может наносить ракетобомбовые удары на большом расстоянии.

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