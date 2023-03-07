Повня у Діві 7 березня 2023 року: три сильні ритуали

Повня відбудеться в астрологічному знаку Діви 7 березня 2023 року о 14:40 за київським часом.

У цей період важливі теми роботи, відповідальності. Ці теми й подобаються Діві. Через це потрібно забути про мрійливість і більше довіряти розуму, а не почуттям.

Хоча Місяць притягує емоції та змінює судження, потрібно більше бути раціональним.

Зауважимо, що повня — це відмінний період для проведення ритуалів, адже в цей час діє правило — схоже притягує схоже.

Сильний ритуал з водою та монетами

Щоб залучити гроші в життя, потрібно набрати склянку води та покласти в неї кілька монет. Необхідно поставити склянку на підвіконня, прямісінько під місячне світло. Вранці воду можна буде вилити, а монети покласти в кишені. Езотерики вважають, що вони притягнуть у ваше життя грошовий добробут.

Цікавий ритуал для талісманів

Наповніть водою склянку і поставте її на ніч на світло повні. Наступного дня використовуйте її, щоб очистити ваші талісмани та наповнити їх новою енергією. Стримують, що вмивання такою водою наповнить вас силою повні.

Любовний ритуал для зміцнення відносин

Якщо ви хочете зміцнити стосунки з коханим, у період повні зробіть смачну вечерю, наприклад, гриби і перед приготуванням натріть їх вершковим маслом з дрібно рубаною петрушкою, а потім запікайте страву до готовності.

Для ритуалів подумки уявіть як пригощатимете другу половинку і що це зміцнить ваші стосунки. Говоріть ласкаві слова і напийте блюдо любов'ю, а потім почастуйте другу половинку.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди здійснюються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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