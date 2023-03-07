В Украине задержали дезертира СБУ, оставшегося в оккупированном Алчевске

В Украине стражи порядка задержали дезертира СБУ, который более восьми лет скрывался от следствия.

В Украине сотрудники ДБР задержали дезертира СБУ. Мужчина более восьми лет скрывался от следствия. Гражданин был задержан в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Как стало известно, в 2014 году после российского вторжения в Луганскую область мужчина не выполнил приказ руководства о передислокации и остался во временно оккупированном Алчевске.

"Через некоторое время бывший правоохранитель выехал из так называемой “лнр” на подконтрольную Украине территорию. Однако, чтобы уклониться от уголовной ответственности, он скрывался, ограничив свое передвижение даже по улице. Он решил, что в большом городе легче потеряться и поселился в столице. Сотрудники ДБР совместно с СБУ задержали подозреваемого. Во время обыска по его месту жительства изъяты мобильные телефоны и копии документов", – рассказали в пресс-службе СБУ.

Там также добавили, что мужчина проверяется на причастность к сотрудничеству с представителями РФ и незаконными вооруженными формированиями "ЛНР".

Гражданину грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, что работники ДБР совместно с Национальной полицией Украины задержали преступную группу, занимавшуюся разбоем в Днепре.

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