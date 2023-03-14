Виселення УПЦ МП з Лаври: експертка назвала три варіанти для монахів

У монахів буде можливість залишитись у монастирі.

У монахів УПЦ МП у випадку виселення з Києво-Печерської Лаври залишається три варіанти дій - перейти до ПЦУ, створити власний монастир, підпорядкований безпосередньо Вселенському патріархату, або виїхати до Росії.

Про це розповіла в ефірі "1+1" у рамках всеукраїнського телемарафону релігієзнавиця, докторка філософських наук Інституту філософії НАНУ Людмила Филипович.

Експертка висловила сподівання, що монахи "приймуть правильне, не корпоративне, а важливе християнське рішення".

"Варіанти вже запропоновані. Є такий варіант, що вони обирають свого настоятеля і можуть просити ставропігію від Вселенського патріархату, якщо вони так страшенно не хочуть приєднатися до Православної церкви України", - розповіла Филипович.

Вона нагадала, що монастир Вселенського патріархату вже зареєстрований юридично на території Києво-Печерської Лаври, тому "юридично тут не буде ніяких проблем".

"А тим, кому не подобається ні один варіант, ні другий, в нас є прекрасна формула - "чємодан-вокзал-Росія". Є вже багато священиків, які не прийняли нашу модель демократичного розвитку, отримання Томосу і Православну церкву України. Вас ніхто не тримає в Україні", - додала релігієзнавиця.

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики попередило Українську православну церкву про розірвання з 29 березня договору оренди території і приміщень Києво-Печерської Лаври. Таке рішення Мінкульт ухвалив за результатами ревізії в Лаврі, яка виявила численні порушення.

Голова Мінкульту Олександр Ткаченко заявив, що ревізія - "привід для того, щоб монахи змогли визначитися з тим, яким чином вони можуть залишатися у Лаврі". Також він натякнув, що Лавру мають залишити "підсанкційні особи з УПЦ МП, зокрема митрополити Антоній та Павло".

Настоятель монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі митрополит Павло категорично заявив, що не буде звільняти приміщення Лаври. Його підтримав патріарх РПЦ Кирило, закликавши світ "захистити Києву-Печерську Лавру".

Зазначимо, що УПЦ продовжує формально заявляти про "незалежність" від Москви, хоча нещодавно офіційна експертиза підтвердила її церковно-канонічний зв'язок з Російської православною церквою.

Читайте також: