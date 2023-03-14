Выселение УПЦ МП из Лавры: эксперт назвала три варианта для монахов

У монахов будет возможность остаться в монастыре.

У монахов УПЦ МП в случае выдворения из Киево-Печерской Лавры остается три варианта действий — перейти в ПЦУ, создать собственный монастырь, подчиненный непосредственно Вселенскому патриархату, или уехать в Россию.

Об этом рассказала в эфире "1+1" в рамках всеукраинского телемарафона религиовед, доктор философских наук Института философии НАНУ Людмила Филиппович.

Эксперт выразила надежду, что монахи "примут правильное, не корпоративное, а важное христианское решение".

"Варианты уже предложены. Есть такой вариант, что они выбирают своего настоятеля и могут просить ставропигию от Вселенского патриархата, если они так ужасно не хотят присоединиться к Православной церкви Украины", — рассказала Филиппович.

Она напомнила, что монастырь Вселенского патриархата уже зарегистрирован юридически на территории Киево-Печерской Лавры, поэтому "юридически здесь не будет никаких проблем".

"А тем, кому не нравится ни один вариант, ни другой, у нас есть прекрасная формула — "чемодан-вокзал-Россия". Есть уже много священников, которые не приняли нашу модель демократического развития, получение Томоса и Православную церковь Украины. Вас никто не держит в Украине", — добавила религиовед.

Напомним, Министерство культуры и информационной политики предупредило Украинскую православную церковь о расторжении с 29 марта договора аренды территории и помещений Киево-Печерской Лавры. Такое решение Минкульт принял по результатам ревизии в Лавре, выявившей многочисленные нарушения.

Глава Минкульта Александр Ткаченко заявил, что ревизия – "повод для того, чтобы монахи смогли определиться с тем, каким образом они могут оставаться в Лавре". Также он намекнул, что Лавру должны покинуть "подсанкционные лица из УПЦ МП, в частности, митрополиты Антоний и Павел".

Настоятель монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре митрополит Павел категорически заявил, что не будет освобождать помещение Лавры. Его поддержал патриарх РПЦ Кирилл, призвав мир "защитить Киево-Печерскую Лавру".

Отметим, что УПЦ продолжает формально заявлять о "независимости" от Москвы, хотя недавно официальная экспертиза подтвердила ее церковно-каноническую связь с Русской православной церковью.

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