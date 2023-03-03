СБУ задержала настоятеля храма УПЦ МП: собирал разведданные для ФСБ в Сумской области

Служба безопасности Украины задержала настоятеля храма УПЦ МП, собиравшего для ФСБ разведданные об обороне Сумщины в Шосткинском районе.

Как сообщили в СБУ, протоиерей пытался найти места базирования командных пунктов и складов с артиллерийским вооружением Вооруженных сил Украины.

Для этого злоумышленник объезжал пограничную местность и скрыто фотографировал и снимал на видео украинские объекты. Разведывательная информация нужна была россиянам для проведения прицельных ракетных и массированных артиллерийских ударов по региону, а также для осуществления диверсионных вылазок. Кроме того, российский агент собирал персональные данные руководителей местных органов власти и правоохранителей.

Фото: СБУ

Злоумышленника задержали на попытке передачи агрессору закрытых сведений о должностных лицах местных военных администраций.

По данным следствия, протоиерей был завербован кадровым сотрудником управления ФСБ по Брянской области в сентябре 2022 года. В поле зрения российской спецслужбы он попал из-за своих прокремлевских взглядов.

Для коммуникации с агрессором использовал анонимные мессенджеры, а собранную информацию передавал текстовыми сообщениями и медиафайлами с привязкой к местности. Во время обысков дома у настоятеля храма и в храме правоохранители обнаружили мобильные телефоны с поличным из ФСБ и пророссийскую литературу.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, СБУ разоблачила на антиукраинской деятельности должностное лицо одного из региональных органов службы. Женщина оказалась поклонницей "русского мира".

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