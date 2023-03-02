Чиновница СБУ оказалась поклонницей "русского мира"

Чиновнице сообщили о подозрении.
Служба безопасности Украины разоблачила на антиукраинской деятельности должностное лицо одного из региональных органов службы. Женщина оказалась поклонницей "русского мира".
Как сообщили в СБУ, чиновница оправдывала вооруженную агрессию РФ против Украины и отрицала военные преступления российских оккупантов.
Она пыталась представить российский ракетный удар по роддому в Мариуполе как "нагнетание обстановки" и отрицала факты вражеских обстрелов Запорожской АЭС.
Женщине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины – оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников, совершенное должностным лицом. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Напомним, в Министерстве обороны Украины опровергли три ложных российских нарратива о Бахмуте. Оккупанты запускают дезинформацию о ситуации в городе.
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