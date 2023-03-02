Посадовиця СБУ виявилася прихильницею "руского міра"

Посадовиці повідомили про підозру.
Служба безпеки України викрила на антиукраїнській діяльності посадовицю одного з регіональних органів служби. Жінка виявилася прихильнецею "руского міра".
Як повідомили в СБУ, посадовиця виправдовувала збройну агресію РФ проти України та заперечувала військові злочини російських окупантів.
Вона намагалась представити російський ракетний удар по пологовому будинку в Маріуполі як "нагнітання обстановки" і заперечувала факти ворожих обстрілів Запорізької АЕС.
Жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України - виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників, вчинене службовою особою. Вирішується питання щодо обрання їй міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, у Міністерстві оборони України спростували три неправдиві російські наративи про Бахмут. Окупанти запускають дезінформацію про ситуацію в місті.
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