Асад прилетів до Путіна: що у планах диктаторів

Зокрема, йтиметься про співпрацю в різних сферах.

Президент Сирії Башар Асад прилетів до Москви 14 березня для зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

Про це поінформували у сирійському держагентстві SANA та у пресслужбі Кремля.

Зустріч диктаторів запланована на середу, 15 березня.

За даними Кремля, Асад з Путіним обговорять актуальні питання подальшого розвитку російсько-сирійської співпраці у політичній, торговельно-економічній та гуманітарній сферах. Серед тем розмови будуть і перспективи комплексного врегулювання ситуації в Сирії та навколо неї.

Зауважимо, що востаннє лідери Сирії та РФ зустрічалися ще у вересні 2021 року.

Нагадаємо, на початку березня джерела у ліванських спецслужбах повідомили, що Росія вербує на війну проти України найманців з Палестини та Сирії і вже відправила на фронт близько 300 таких бійців.

Згодом на сайті Naval News з’явилася інформація, що до Чорного моря через Босфор увійшов російський контейнеровоз, який міг перевозити зброю із Сирії.

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