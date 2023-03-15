Яка церква займе Лавру після вигнання УПЦ МП: думка священника

В Держетнополітики заявили, що після того, як УПЦ МП залишить Києво-Печерську лавру, її можуть передати в оренду іншій церкві, не пов'язаній з Московським патріархатом.

Києво-Печерську лавру передадуть в оренду іншій церкві, яка не має відношення до проросійського Московського патріархату.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів отець Георгій Коваленко – священнослужитель православної церкви України, ректор Відкритого Православного Університету Святої Софії-Премудрості.

“Ймовірно, в цьому контексті мова йде про ПЦУ. Православна церква України зареєструвала свій монастир. ПЦУ просила з літа дати їй можливість служити в одному з храмів Верхньої Лаври, який не використовується Московським патріархатом. ПЦУ не претендувала на ті храми, де служив Московський патріархат. Так сталося, що Московський патріархат довів ситуацію до того, що з ними не продовжили договір Верхньої Лаври. Звісно, ПЦУ це просила, вона отримала цей дозвіл. Але це не пов’язано напряму з відносинами Православної церкви України з Московським патріархатом”, - розповів отець Георгій.

Також він додав, що ПЦУ бажала б єдності українського православ’я.

“Ми відкриті до єдності зі спільнотою віруючих і ченців, які зараз перебувають в ПЦУ. Я думаю, що не проросійські ченці можуть бути в єдності з ПЦУ. Але це рішення не наше, це рішення ченців”, - наголосив священнослужитель.

Нагадаємо, що Папа Римський Франциск прокоментував розірвання договору Міністерством культури України щодо користування УПЦ МП Києво-Печерської Лаври.

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