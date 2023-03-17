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Учили "есть солнечные лучи": родители заморили голодом 1-месячного младенца

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1416
Время на прочтение
1 мин
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Учили "есть солнечные лучи": родители заморили голодом 1-месячного младенца

Фото: mirror.co.uk

Родители считали, что люди должны питаться "солнцем".

В России родители заморили голодом одномесячного младенца. Они считали, что ребенок должен питаться "солнечными лучами".

Об этом пишет www.mirror.co.uk.

Родители ребенка — 33-летняя Оксана Миронова и 42-летний Максим Лютый из города Сочи были поклонниками "радикального сыроедства и питания солнечными лучами". Также они верили в разные теории заговора. Когда у них родился младенец, они решили не давать ему привычной пищи, чтобы новорожденный научился питаться "солнечными лучами". Через месяц ребенок умер от голода, истощения и пневмонии.

Родителей ребенка задержали.

Напомним, в России девушка украла у оккупанта миллионы рублей и нашла себе нового парня.

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Дата публикации
Просмотры
1416
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