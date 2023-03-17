Учили "есть солнечные лучи": родители заморили голодом 1-месячного младенца

Родители считали, что люди должны питаться "солнцем".
В России родители заморили голодом одномесячного младенца. Они считали, что ребенок должен питаться "солнечными лучами".
Об этом пишет www.mirror.co.uk.
Родители ребенка — 33-летняя Оксана Миронова и 42-летний Максим Лютый из города Сочи были поклонниками "радикального сыроедства и питания солнечными лучами". Также они верили в разные теории заговора. Когда у них родился младенец, они решили не давать ему привычной пищи, чтобы новорожденный научился питаться "солнечными лучами". Через месяц ребенок умер от голода, истощения и пневмонии.
Родителей ребенка задержали.
Напомним, в России девушка украла у оккупанта миллионы рублей и нашла себе нового парня.
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