Якому знаку зодіаку пощастить 6 квітня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 6 квітня?

Нинішній день сприятливий для будь-яких нових починань – особливо творчого плану, за однієї умови: у всіх справах необхідно бути обережними, інакше велика ймовірність не перемоги, а поразки, не прибутку, а збитків. Радість цього дня – необов'язково бурхлива (в наші дні вона не завжди доречна), але тиха та спокійна – яка примирює з навколишньою дійсністю. Велика ймовірність травм, тому необхідно бути обережними: не займатися екстремальними видами спорту, не перевищувати швидкість за кермом і не переходити вулицю в недозволеному місці.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни виявляться неймовірно щасливими у професійних та – особливо! – фінансових справах: їм, на відміну від інших знаків зодіаку, не лише можна, а й потрібно розпочинати роботу над новими проєктами, укладати важливі угоди та підписувати серйозні договори. Загалом усі вони виявляться успішними, але необхідно дотриматися однієї умови – спочатку дуже уважно і скрупульозно вивчити текст фінансових документів і лише потім ставити під ними свою візу, інакше існує ризик – у стані ейфорії, викликаної справами, що вдало складаються – пропустити прикру помилку, яка зведе нанівець усі докладені зусилля.

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