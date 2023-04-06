У Путіна зробили гучну заяву щодо закінчення війни

Пєсков заявив, що у Росії поки не бачать "перспектив мирного врегулювання".

У Кремлі заявили, що не мають "інших шляхів", ніж продовжувати війну в Україні.

Про це сказав речник російського злочинця Дмитро Пєсков, передають ЗМП.

Прихвостень Путіна заявив, що у Росії поки не бачать "перспектив мирного врегулювання".

"Інших шляхів для РФ, окрім продовження спецоперації, поки що немає, ситуація не демонструє перспектив мирного врегулювання", - заявив він.

Також він додав, що Путін сьогодні, 6 квітня, проведе зустрічі із гауляйтерами "чотирьох нових регіонів". Йдеться про ватажків Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Радбез у Кремлі 5 квітня

У середу, 5 квітня, Путін провів у Кремлі засідання Ради безпеки РФ, де він вкотре цинічно звинуватив ЗСУ в обстрілах тимчасово окупованих Росією українських територій. Також очільник Кремля знову назвав захоплені території України "історичними землями" РФ, давши вказівку якнайшвидше інтегрувати їх "в єдиний правовий простір РФ".

Окрім того, він наказав до 1 червня завершити створення підрозділів російських правоохоронних органів та спецслужб, заявивши про необхідність "боротися з криміналом".

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