На границе с Польшей могут возникнуть очереди: что произошло

На международном пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" в Волынской области могут возникнуть очереди. Причиной называют протест аграриев на территории Польши.

Об этом сообщили в пресс-службе Волынской таможни.

Со ссылкой на польских коллег украинские таможенники информируют, что забастовка на польско-украинской границе, в городе Дорогуск Люблинского воеводства, началась 12 апреля. По предварительной информации, акция аграриев продлится до 24:00 14 апреля.

"Возможны задержки в прохождении электронной очереди, функционирующей с украинской стороны на таможенном посту "Ягодин" и осложнения в доставке грузов к границе с польской стороны", — отметили в Волынской таможне.

Кстати, одной из причин протеста является увеличение объемов украинской сельскохозяйственной продукции на рынке соседней Польши. Протестуя, фермеры ждут конкретных решений от правительства.

Как сообщалось, ранее польские фермеры, недовольные значительным ростом экспорта зерна из Украины, заявили, что они заблокируют пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на несколько дней. Протестующие обещают ужесточать свои забастовки, если не будут выполнены их требования.

Напомним, министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик подал в отставку. Из-за кризиса, вызванного наплывом украинского зерна, польские фермеры были недовольны. Несмотря на увольнение, политик заявил, что ответственность за зерновой кризис, произошедший в Польше, несет Еврокомиссия.

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