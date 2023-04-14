Про це повідомляється на сторінці організації. Загалом благодійний фонд придбав 20 позашляховиків, які були відремонтовані, пофарбовані та пройшли технічне обслуговування перед відправленням на фронт.

Автівки, призначені для військових підрозділів, матимуть ще одну вагому перевагу - станини для кулеметів. Благодійники придбали їх для облаштування 14 пікапів.

«Наразі важливі будь-які зусилля, що наближають Перемогу. Ми придбали автомобілі та оснастили їх в рамках нашого проекту «Двигуни Перемоги». Вони повністю готові служити захисникам України. Це будуть справжні бойові машини. Вони знадобляться захисникам для участі у спецопераціях із звільнення Донеччини від окупантів», - повідомляє засновник Фонду Едуарда Мкртчан, який зараз теж служить на сході України.

З початку російського вторгнення Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана зосередив свою діяльність на підтримці цивільного населення, яке постраждало він дій окупантів. Волонтери організації допомагають людям гуманітарною допомогою у вигляді будівельних матеріалів, продуктових наборів, речей та медикаментів. Під час обстрілів енергетичної інфраструктури країни, благодійники спрямували зусилля на забезпечення громадян Донеччини пічками-буржуйками та генераторами.

Протягом зими та весни 2023 року триває передача громадам будівельних матеріалів, придбаних Благодійним Фондом для відновлення постраждалої інфраструктури. Загалом на початок цього року Фонд передав гуманітарної допомоги на більш ніж 30 мільйонів гривень.