ГСЧС предупреждает о затоплении: какие территории под угрозой

В ГСЧП предупреждают, что 14-17 апреля на Верхнем Днепре в пределах страны продлится рост уровней воды на 0,1-0,3 м в сутки. Это может повлечь затопление поймы, нарушение транспортного сообщения, отопление и отрезание от основных путей сообщения, а также частичное затопление отдельных населенных пунктов и жилых домов.

Об этом предупреждает прессслужба ГСЧС.

Под угрозой затопления водами Днепра и Сожа остаются приречные села в Черниговском районе Черниговской области (III уровень опасности — красный).

Позже, 15-18 апреля, на реках бассейна Припяти также ожидается продолжение повышения уровней воды на 0,1-0,5 м над текущими уровнями, последующее затопление пойм. Сохранится уровень затопления сельхозугодий и хозяйственных построек в приречных населенных пунктах Ковельского и Камень-Каширского районов Волынской области. Возможно затопление сельхозугодий и хозяйственных построек в Луцком районе Волынской области и Сарненском районе Ровенской области (I уровней опасности — желтый).

Кроме того, в связи с ожидаемыми осадками, 15-17 апреля на реках бассейнов Сяну, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,2 — 1,2 м над текущими отметками, однако без негативных последствий.

Также 14-17 апреля, вследствие значительных сбросов воды при пропуске весеннего половодья через водохранилища Днепровского каскада, будет продолжаться затопление пойменных территорий и будет частичное затопление прирусловых территорий в населенных пунктах на Кременчугском, Каменском, Днепровском водохранилищах (III уровень опасности – красный).

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Возможно начальное затопление пойменных участков вдоль Каховского водохранилища в ряде приречных населенных пунктов в Запорожской области (II уровень опасности – оранжевый).

14-17 апреля, из-за пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС, на р. Днепр в г. Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области также будет продолжаться затопление пойменных территорий и будет отмечаться частичное затопление низких участков садово-дачной застройки, приусадебных. приречных населенных пунктов (II уровень опасности – оранжевый).

Напомним, в Киевской области бушует стихия, из-за паводка и прорыва дамбы местного пруда водой затопило несколько улиц в Иванкове. Местные жители сообщают, что улицы поселка превратились в реки. Вода заливает двор частных домов. Местным помогают правоохранители.

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