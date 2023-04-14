Четыре неочевидных признака того, что вы не высыпаетесь

Сон, возможно, лучшее, что человек может сделать для своего здоровья, но большинство из нас недосыпает.

Недостаток сна делает вас истощенными и раздражительными. Кроме того, недостаточно сна может иметь серьезные последствия для тела и ума.

Об этом пишет CNET.

Сколько часов сна нужно взрослым и детям?

Достаточно ли для взрослого человека, например, 6 часов сна? Короткий ответ – нет. Центры контроля и профилактики заболеваний рекомендуют не менее 7 часов отдыха. Однако именно полные 8 часов являются оптимальной продолжительностью сна, которую следует получать каждую ночь.

Определите количество часов, которые вам нужны, чтобы выспаться, и сделайте все возможное, чтобы соблюдать этот режим сна.

Вот рекомендуемое количество часов сна в зависимости от возраста:

Младенцы: 14-17 часов.

Ребёнок (4-12 месяцев): 12-16 часов вместе с дневным сном.

Ребенок-дошкольник (1-2 года): 11-14 часов вместе с дневным сном.

Дошкольники (3-5 лет): 10-13 часов вместе с дневным сном.

Дети (6-12 лет): 9-12 часов вместе с дневным сном.

Подростки (13-18 лет): 8-10 часов вместе с дневным сном.

Взрослые (возраст от 18 до 64 лет): 7-9 часов.

65 лет и старше: 7-8 часов.

Достаточно ли часов в сутки я сплю?

Большинство из нас не знают точное время, когда мы засыпаем каждую ночь, поэтому трудно определить, удалось ли вам проспать 8 часов. Наиболее надежным способом определить, удалось ли отдохнуть должным образом, постоянное отслеживание сна.

Существует несколько признаков, указывающих на то, что вам не хватает сна. Помимо чувства усталости, недостаток сна может оказать серьезное влияние на жизнь. Вот некоторые последствия недостаточного и нерегулярного сна:

Сонливость в течение дня

Только 11 утра, но вы уже не можете удержать глаза открытыми. Этого не должно быть после хорошего отдыха ночью.

Забывчивость и плохая концентрация

Вы не можете упомянуть факты и цифры, которые вы легко запоминаете. Или, возможно, вы стали почаще забывать детали в последнее время. Например, вы часто забываете ключи или выходите из дома без кошелька или телефона. Исследования показывают связь между познавательными способностями и общим количеством сна.

Раздражение и тревога

В последнее время люди вас раздражают? Наши уровни раздражительности и тревоги могут стремительно расти, когда мы страдаем недостаточно спокойным сном.

Набор веса

Накапливаемые последствия плохого сна могут привести к повышению веса, и это только начало. Исследования подтверждают, что хронический недостаточный сон приводит к понижению уровня глюкозы. Другие негативные последствия включают повышенный риск ожирения, высокого артериального давления, сахарного диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

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