На Буковине пограничники задержали поклонника "русского мира"

На Буковине пограничники разоблачили местного жителя, который был сторонником страны-агрессора России. Житель Буковины распространял антиукраинские нарративы кремлевской пропаганды.

Об этом сообщили в Западноукраинском региональном управлении ГНСУ.

"Недавно сотрудники главного оперативно-розыскного отдела Черновицкого пограничного отряда разоблачили жителя Черновицкой области, который публично прославлял действия захватчиков и распространял антиукраинские нарративы российских пропагандистов", — говорится в сообщении.

Во время обыска по месту жительства 38-летнего поклонника "русского мира" у него изъяли компьютерную технику и мобильный телефон. Предатель использовал устройства для распространения антиукраинских материалов.

Буковинец объявлен о подозрении по статье "Оправдывание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников". Ему грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой.

Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Напомним, волонтер Ольга Зайцева, которая эвакуирует людей из самых "горячих" точек, рассказала, почему жители прифронтовых населенных пунктов не спешат уезжать, и поделилась шокирующими историями. В частности, некоторые жители говорят, что готовы ехать только в агрессорку России.

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