Мясо в рационе кошек и собак: ветеринар назвала преимущества и недостатки такого питания

Мясо – это основной источник протеина в рационе кошек и собак. Оно содержит все основные аминокислоты, необходимые животным в любом возрасте, рассказала ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина.

Какое мясо можно давать любимцу

Все зависит от потребностей животного и доступности владельцев. Самыми популярными вариантами являются:

курятина

индейка

кролик

свинина

говядина

баранина

Важно знать, что каждое мясо имеет свои преимущества и недостатки

Курятина и свинина, белое мясо содержат более низкий уровень протеина, чем баранина или говядина. Говядина содержит протеина больше всего.

В разных видах мяса жир отличается при наличии в нем основных жирных кислот. Больше всего их в курином мясе и свинине, меньше – в баранине и говядине.

В сыром мясе очень мало натрия и много калия. Наименьшее содержание натрия – в говядине и свинине. Но у свинины самый высокий уровень калия, а в курином – самый низкий. Именно поэтому свинина полезна животным с заболеваниями сердца.

Говядина, баранина, курятина и свинина содержат очень мало кальция и относительно мало магния. Такое мясо полезно животным с мочекаменной болезнью.

В курятине и свинине малое содержание цинка, в отличие от говядины или баранины.

Из всех видов мяса говядина является лучшим источником железа.

В частности, в любом мясе есть недостаток витаминов группы В, С, А, D, E, кальция, йода, меди.

В свинине витамин А отсутствует вообще. В жире куриного мяса витамина А больше, чем в других видах мяса. Но свинина содержит самый высокий уровень витаминов В1, В2 и В3, в курином мясе их меньше.

Общий недостаток витаминов и минералов в мясе подтверждает необходимость балансировки рациона и подбор дополнительных ингредиентов для того, чтобы питомец получал все необходимые питательные вещества.

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