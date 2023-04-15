На Буковині прикордонники затримали прихильника "руского міра"

На Буковині прикордонники викрили місцевого мешканця, який був прихильником країни-агресорки Росії. Житель Буковини поширював антиукраїнські наративи кремлівської пропаганди.

Про це повідомили у Західноукраїнському регіональному управлінні ДПСУ.

"Нещодавно співробітники головного оперативно-розшукового відділу Чернівецького прикордонного загону викрили мешканця Чернівецької області, який публічно прославляв дії загарбників та поширював антиукраїнські наративи російських пропагандистів", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуку за місцем проживання 38-річного прихильника "руского міра" у нього вилучили комп’ютерну техніку та мобільний телефон. Зрадник використовував пристрої для поширення антиукраїнських матеріалів.

Буковинцю оголошено про підозру за статтею "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників". Йому загрожує обмеження волі терміном до 5 років або позбавлення волі на той самий термін з конфіскацією майна або без такої.

Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Нагадаємо, волонтерка Ольга Зайцева, яка евакуює людей із "найгарячіших" точок, розповіла, чому жителі прифронтових населених пунтків не поспішають виїжджати, і поділилася шокувальними історіями. Зокрема, деякі мешканці кажуть, що готові їхати лише до агресорки Росії.

Читайте також: