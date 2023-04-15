Міноборони Данії анонсувало відправлення Україні танків Leopard 1

Танки Leopard 1 скоро будуть готові до відправлення для ЗСУ.

Данія вже скоро відправить Збройним силам України свої танки Leopard 1.

Про це у Twitter повідомило Міністерство оборони Данії.

Виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен та члени комітету з оборони та Ради із зовнішньої політики відвідали компанію Flensburger FFG у Фленсбурзі, яка відповідає за переобладнання танків.

"Я дуже радий можливості запросити парламентських політиків на FFG, щоб вони також могли побачити, як далеко ми просунулися в процесі відновлення танків Leopard 1... І ми сподіваємося, що зможемо відправити їх до України дуже скоро", - заявив Поульсен.

Нагадаємо, до літа 2023-го Данія розпочне передавання Україні 100 танків Leopard 1.

Іспанія також запланувала відправку до України шістьох танків Leopard 2A4 найближчими днями, а завершитись доставка повинна до кінця квітня. Крім танків, Іспанія поставить українським військовим ще 20 бронетранспортерів.

Канада передала Україні три тренажери-симулятори для практики управління танками Leopard 2.

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