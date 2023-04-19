Россия шпионит за Западом с помощью кораблей-призраков — BBC

В ходе расследования международной группы журналистов один из репортеров снял так называемое рыболовное судно, охраняемое вооруженными людьми в масках.

Россия использует для шпионажа за странами Запада "корабли-призраки", миссией которых является сбор информации о критической инфраструктуре на севере Европы.

Об этом говорится в расследовании журналистов из Великобритании, Швеции, Дании и Финляндии, которое длилось несколько месяцев, сообщает BBC.

Расследователи считают, что Москва заинтересована в том, чтобы знать, куда в странах Запада можно нанести удар в случае эскалации конфликта в Украине. Поэтому разведывательные корабли выполняют картографирование ветровых электростанций, коммуникационных кабелей или подводного энергоснабжения.

Журналисты говорят, что корабль-разведчик под видом рыболовного судна впервые был замечен вблизи Шотландии, после чего он прошел прямо мимо ветровых электростанций нескольких стран в этом районе. Северное море усеяно такими ветроэлектростанциями, потенциал в этом районе огромен, поэтому все европейские страны пытаются использовать его для производства зеленой энергии.

Журналисты, задокументировавшие маршрут разведывательного корабля, который, как они утверждают, собирали разведывательные данные для Москвы, задокументировали многочисленные маршруты судна, и эта карта показывает, что целями были все регионы в Северном море. Судно проходит мимо Швеции, Дании, также приближается к Норвегии, а затем достигает побережья Великобритании.

Со ссылкой на главу разведки Норвегии журналисты утверждают, что эта программа создана Россией с момента вторжения в Украину, и целый флот кораблей бродит по Северному морю. Они зарегистрированы как рыболовные суда, но на борту находятся шпионы, собирающие разведывательные данные о критической инфраструктуре стран в этом районе.

Журналисты-расследователи сели на шлюпку и подошли к шпионскому судну. Как только они подошли к российскому кораблю, на палубе появилось несколько вооруженных людей в масках.

Как известно, несколько североевропейских стран подозревают Россию в шпионаже в этом европейском регионе. Норвегия, например, недавно выслала 15 российских дипломатов, занимавшихся сбором информации. В то же время, Голландия заявила, что Россия готовит диверсию против энергетической инфраструктуры.

Кремль категорически отрицает все обвинения в шпионаже, называя их "западной выдумкой".

Напомним, за неделю до взрывов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2", произошедших в сентябре 2022 года, Балтийский флот ВМС РФ проводил масштабные маневры, которые могли являться прикрытием для диверсии.

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