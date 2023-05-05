ВОЗ объявила об окончании пандемии COVID-19

Вместе с тем в ВОЗ заявили, что опасность от коронавируса никуда не исчезла, поэтому необходимо соблюдать правила безопасности.

Всемирная организация здравоохранения в пятницу, 5 мая, решила отменить статус пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом во время брифинга заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга.

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Он сообщил, что комитет по чрезвычайным ситуациям накануне принял решение рекомендовать отмену глобальной чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Вместе с тем Гебреисус отметил, что опасность от коронавируса никуда не исчезла, поэтому необходимо в дальнейшем соблюдать правила безопасности.

"На прошлой неделе от COVID-19 каждые три минуты погибал человек — и это только смерти, о которых мы знаем. Прямо сейчас тысячи людей по всему миру борются с болезнью в реанимации, миллионы живут с изнурительными последствиями COVID-19. Вирус никуда не денется. Он все еще убивает и мутирует. По-прежнему существует риск появления новых вариантов, вызывающих вспышку заболеваний и смертей", — сказал глава ВОЗ.

ВОЗ объявила коронавирус пандемией в марте 2020 года. 30 января этого года ВОЗ решила продлить статус пандемии коронавируса (COVID-19) как глобальной чрезвычайной ситуации. За три года организация зафиксировала 7 миллионов смертей, но их реальное количество, по словам Гебреисуса, может достигать 20 млн человек.

Напомним, ранее сообщалось, что новый штамм Covid XBB.1.18, получивший название "Арктур", является подвариантом очень заразного варианта "Омикрон", который является самым распространенным вариантом в США.

Кроме того, мы ранее информировали, что американский президент Джо Байден подписал документ «Закон о происхождении COVID-19 от 2023 года».

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