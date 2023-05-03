Над Москвой заметили более 200 дронов за сутки

Теперь в столице государства-агрессора и в Московской области запрещено запускать беспилотники, кроме работающих по решениям органов власти.

Только в течение суток 2 мая в экстренные службы Москвы поступило 203 сообщения о запуске беспилотников.

Об этом сообщает телеграмма канал Baza.

Жители столицы государства-агрессора все чаще обращаются в правоохранительные органы по поводу неизвестных летательных аппаратов. Еще в апреле экстренные службы фиксировали около ста таких обращений в день, теперь их количество выросло вдвое.

После того, как в ночь на 3 мая неизвестные беспилотники взорвались над Кремлем, мэр Москвы Сергей Собянин запретил запускать дроны в столице государства-агрессора, кроме тех, которые работают по решениям органов государственной власти.

Сразу после мэра российской столицы такое же решение принял губернатор Московской области. Теперь запуски беспилотников запрещены также в Подмосковье.

Ранее стало известно, что возле подмосковного города Коломны в лесу обнаружили обломки беспилотника, на месте падения которого появилась большая воронка.

Напомним, в ночь на 3 мая возле Кремля в Москве прогремели два мощных взрыва. Кому выгоден ночной "хлопок" в центре столицы страны-агрессора и причастна ли к этому Украина, разбирался ТСН.ua.

Читайте также: