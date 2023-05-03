Атака на Кремль: Сеть взорвалась мемами о ночной "бавовне" в Москве

В ночь на 3 мая в Кремле прогремели два мощных взрыва. Впоследствии стало известно об атаке беспилотниками. Один из них вспыхнул прямо над резиденцией Путина.

Сеть взорвалась мемами по поводу ночной атаки по Кремлю.

ТСН.ua собрали самые смешные шутки по случаю взрывов в российской столице.

Фото: из соцсетей

Фото: из соцсетей

Фото: из соцсетей

Фото: из соцсетей

Фото: из соцсетей

Фото: из соцсетей

Фото: из соцсетей

Атака беспилотников на Кремль

В ночь на 3 мая возле Кремля раздались два мощных взрыва. Жители Москвы начали сообщать о дыме над резиденцией Путина.

В Кремле на хлопок отреагировали после того, как в сети начали появляться видео и фото атаки. У Путина обвинили во всем Украину, якобы атаковавшую Кремль двумя беспилотниками. В Кремле атаку БПЛА назвали покушением на Путин и пригрозили ответить.

В свою очередь, представитель президента Зеленского Сергей Никифоров заявил, что у Украины нет никакой информации о так называемых ночных атаках на резиденцию Кремля.

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