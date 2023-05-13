"Укрзализныця" сообщила о задержках поездов: список рейсов

По меньшей мере, пять поездов движутся с задержкой.

Утром субботы, 13 мая, в Украине задерживается ряд поездов, а графики некоторых будут изменены. Это произошло из-за атаки армии Российской Федерации.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Низка наших поездов сегодня будут следовать измененным графиком. Следует ожидать существенной задержки по меньшей мере пяти рейсов на данный момент (по состоянию на 06:54 – Ред.)", — говорится в сообщении.

Список рейсов, которые могут следовать с задержкой:

№38/36 Ужгород, Перемышль – Одесса;

№119 Запорожье – Львов;

№139 Киев – Каменец-Подольский;

85/233 Покровск, Днепр – Львов;

№716 Перемышль – Киев.

В компании обещают больше деталей предоставить впоследствии.

"Приносим извинения и просим следить за обновлениями", — добавляют в пресс-службе "УЗ".

Напомним, ночью 13 мая оккупанты совершили атаку по Украине. Воздушная тревога начала распространяться около 01:20. Все регионы "покраснели" почти в 06:00. О взрывах стали сообщать жители Хмельницкого, Николаева, а также в Киевской и Львовской областях.

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