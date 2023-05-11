Россияне уже не могут отражать контратаки ВСУ в Бахмуте — ISW

Постоянные атаки истощили русские силы в Бахмуте. Поэтому у них недостаточно сил, чтобы отражать локальные контратаки ВСУ.

Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 10 мая говорится, что эксперты не смогли найти визуальных подтверждений того, что ВСУ уничтожили 6-ю и 8-ю роты 72-й мотострелковой бригады 3-го армейского корпуса ВС РФ. Однако 72-я бригада российских вооруженных сил сама по себе является символом многих проблем, с которыми сталкивается Минобороны России.

Как отметили аналитики, бригада начала формироваться в составе 3-го армейского корпуса еще в августе 2022 года. В основном она состояла из добровольческих батальонов. Уже в сентябре 2022 года сообщалось, что 3-й армейский корпус был переброшен в Харьковскую область. Контрнаступление ВСУ там в значительной степени уничтожило составляющие корпуса. Среди них была и 72 мотострелковая бригада.

По словам аналитиков, в Украине тогда предположили, что уцелевшие части 72-й отдельной мотострелковой бригады могли быть передислоцированы в Николаевскую область, но там они также понесли потери во время контрнаступления ВСУ на юге.

Аналитики отметили, что не могут подтвердить, куда именно перебрасывались остатки 72-й бригады, однако то, что они появились под Бахмутом, свидетельствует о том, что не могут должным образом воевать. Соединения, которые уже потерпели два поражения подряд, а также истощенные силы ЧВК "Вагнер" имеют очень ограниченные способности по защите от контратак ВСУ.

"Проблемы с ситуативным введением различных истощенных группировок войск на бахмутское направление, а также явные сбои в управлении, по всей видимости, мешают российским силам в этом районе проводить надежные оборонные операции", — говорится в отчете.

Напомним, генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что благодаря продуманной обороне на Бахмутском направлении ВСУ там осуществляют эффективные контратаки. На отдельных участках фронта враг не смог удержать давление украинских защитников и отступил на дистанцию до 2-х километров.