Три знака Зодиака, которые сегодня могут разоблачить заговор против себя

День удачен как для любых творческих процессов, так и для благотворительности – эти занятия принесут и пользу, и моральное удовлетворение. Тем не менее это не значит, что отношения с окружающими не будут иметь никакого значения – напротив, появится возможность вывести кого-то из них на чистую воду.

Сегодня, 11 мая, разоблачить заговор против себя смогут представители всех знаков Зодиака, но для трех из них такое открытие станет полной неожиданностью.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы не способны на предательство, поэтому не ждут его от других – как правило, им кажется, что все, кто их окружает, настроены максимально доброжелательно и, что немаловажно, верно и преданно. Сегодня они сделают для себя важное, хоть и не очень приятное открытие: рядом с ними есть те, кто способен на настоящий заговор – причем ими могут оказаться довольно близкие люди.

Весы (24.09 – 23.10)

Весам стоит быть максимально осторожными со своими коллегами – особенно теми, кто откровенно – или тайно – завидует им и их профессиональным успехам. Цель они, скорее всего, будут преследовать максимально корыстную – перехватить важный заказ, а то и того больше – поспособствовать одному из заговорщиков занять должность, на которую собирались перевести представителей знака.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогов, как ни странно это прозвучит, может ожидать заговор в… их собственной семье. Вполне возможно, что строгость представителя знака переполнила чашу терпения их родственников, по причине чего те и решились на бунт – на данный момент тайный, а затем и открытый. Впрочем, еще можно принять необходимые меры: поговорить с родными людьми, понять, чем они недовольны, и все исправить.

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