Весна 2023: рекомендации астролога на 11 мая

О том, на что в этот день стоит обратить особое внимание, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Транзитная Венера переходит в знак Рака, а это значит, что у всех водных знаков – Рыб, Скорпионов и самих Раков – могут исполниться желания и сбыться мечты, даже самые смелые и недостижимые.

Поскольку Венера прежде всего отвечает за любовь и финансы, велика вероятность получения разнообразных подарков. Возможны также приятные – а порой и судьбоносные – перемены в личной жизни, которая активизируется вплоть до 21 мая, когда Венера в знаке Рака будет взаимодействовать с находящимся там же Марсом.

В обществе знак Рака отвечает за вопросы недвижимости, рода, детей и семьи. Если говорить о Раках-мужчинах, то для них семья – точнее, их мать – превыше всего. Представители сильного пола, относящиеся к этому знаку, более тонки, сенситивны и чувствительны, и эмоционально очень зависят от матери, несмотря на то, что среди них встречаются сильные и даже великие мужчины, как Илон Маск и Валерий Залужный.

Ближайшую неделю Венера в знаке Рака создаст Тригон (группу из трех знаков Зодиака) к Южному лунному узлу в знаке Скорпиона и Сатурну в знаке Рыб, создавая таким образом защиту и поддержку небес. В сочетании с Меркурием, который в данный момент находится в ретроградной фазе, речь может идти о возобновлении былых отношений или возвращении к старым, не решенным ранее, а потому не закрытым вопросам. Поскольку Венеру можно считать кармической проблемой, вполне могут всплыть "хвосты" не только из прошлого, но и из предыдущей жизни – пришла пора "закрыть гештальт". Венера в трине к Сатурну также может указывать на построение серьезных, глубоких отношений – возможно, с человеком старше по возрасту. В финансовом плане вероятны валютные поступления, что ни для кого не станет лишним.

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