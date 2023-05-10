Перехват польского самолета: Польша вызвала посла РФ "на ковер"

В Министерство иностранных дел Польши 10 мая вызвали посла РФ Сергея Андреева из-за инцидента в Черном море, когда российский истребитель перехватил польский самолет.

Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Польши Лукаш Ясина.

"10 мая в МИД вызвали посла РФ в Польше Сергея Андреева. Во время встречи российскому дипломату вручена нота протеста по поводу инцидента российского истребителя с самолетом Пограничной службы Польши. Мы решительно осуждаем провокационное и агрессивное поведение российской стороны, что является серьезным международным и Ясино.

Дипломат также подчеркнул, что Варшава решительно осуждает провокационное и агрессивное поведение российской стороны, которое является серьезным международным инцидентом.

Инцидент в Черном море с русским Су-35 и польским L410 Turbolet

5 мая самолет польской пограничной полиции, выполнявший патрулирование в международном воздушном пространстве, был перехвачен российским истребителем Су-35 над Черным морем – в 60 км от Румынии. Никто из членов экипажа не пострадал.

После провокации РФ по морю в НАТО привели подразделения воздушной полиции в состояние повышенной готовности. В Альянсе подчеркивают, что "остаются бдительными", а все дальнейшие вопросы об инциденте переадресовали власти Польши.

Пограничная миссия ЕС Frontex заявила, что продолжит патрулирование над Черным морем после перехвата польского самолета российским истребителем Су-35.

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