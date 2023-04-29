Вблизи Черного моря кружил самолет-шпион НАТО

На фоне приближающегося украинского контрнаступления и взрывов в Севастополе у Черного моря зафиксировали самолет радиолокационной слежки НАТО.

В субботу, 29 апреля, у Черного моря был замечен военный стратегический самолет НАТО дальней радиолокационной слежки Boeing E-3 Sentry.

Об этом стало известно с мониторингового портала Flightradar.

Согласно информации портала, у Черного моря над Румынией долгое время кружил военный стратегический самолет НАТО дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry.

Ранее самолет из Германии прилетел в Турцию, а позже отправился в Румынию, где кружил над побережьем Черного моря.

Следует отметить, что такой самолет-шпион может обнаруживать бомбардировщики на расстоянии 520 км, малоразмерные низколетящие цели — на дальности до 400 км, цели над горизонтом — до 650 км от самолета.

Напомним, во временно оккупированном Севастополе 29 апреля прогремела "бавовна". После этого напуганные оккупанты начали бежать из Крыма в Россию через Керченский мост.

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