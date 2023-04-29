Эксперт назвал три "контрольные" цели для ВСУ во время контрнаступления

Среди главных целей при контрнаступлении ВСУ может стать город-миллионник Ростов.

Такое мнение высказал военный эксперт Роман Свитан.

Он считает, что есть как минимум три территории с объектами, которые нужно обязательно ликвидировать.

"Почему мероприятие в принципе возможно или рассматривается, как один из вариантов. Вдоль границы с Украиной есть несколько военных объектов, однозначно подлежащих уничтожению", — отметил Свитан.

Первый из них, по словам Свитана, это воинские части, расположенные в районе города Валуйки. В то время как вторая цель — два военных объекта на территории Брянской области (возле поселка Климово и города Клинцы): "из-за них может быть нанесен удар в сторону Сумской области и Черниговской областей", — пояснил Свитан.

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"Ну и если будет принято решение освобождения Донбасса за счет его отрезания от российской территории – это самый опросный вариант с выходом на Луганск. А дальше, прикрываясь Северским Донцом и Доном, это очень важно, прикрыться хотя бы с одного фланга, выход на Ростов и Таганрог. Этот вариант тоже должен рассматриваться, он, скорее всего, уже учтен", – отметил эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские кафиры изменили свою тактику и думают об обороне захваченных территорий.

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