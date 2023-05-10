"РФ оккупирует нашу страну": президент Грузии резко прокомментировала указ Путина

Зурабишвили назвали действия Путина "недопустимыми", пока он ведет жестокую войну в Украине и оккупирует Грузию.

В Грузии назвали решение российского диктатора Владимира Путина об отмене визового режима и возобновлении авиарейсов очередной провокацией, поскольку для этого требуется согласие самой страны.

Об этом написала президент Грузии Саломе Зурабишвили в Twitter.

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"Очередная российская провокация! Восстановление прямого авиасообщения и отмена визового режима с Грузией недопустимы, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию!", — говорится в ее сообщении.

Напомним, российские пропагандисты со ссылкой на фото указа сообщили, что глава Кремля от 15 мая РФ отменяет визовый режим для граждан Грузии, кроме длительного пребывания для работы и учебы. Также своим указом он снял запрет на прямые авиаперелеты.

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