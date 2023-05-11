Астрологический прогноз на 11 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: от размышлений и подготовки можно переходить к действию, любая работа будет ладиться, а результаты превзойдут даже самые смелые ожидания.
Символ дня: Пегас.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: сиреневый, лавандовый, лиловый, фиолетовый.
Счастливые камни дня: александрит, авантюрин.
За какую часть тела отвечает: печень.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, быстро проходят и не оставляют неприятных последствий, но это не означает, что их можно пускать на самотек.
Питание дня: велика вероятность пищевых отравлений и проблем с печенью, поэтому от жирного, жареного и мясного нужно отказаться.
Стрижка дня: удачный день для стрижки.
Дачные работы дня: нельзя обрезать, прививать и пикировать растения.
Магия и мистика дня: можно гадать – карты правдиво ответят на любой заданный им вопрос.
Сны дня: сны нынешней ночи не являются вещими, поэтому не стоит обращать на них внимания.
Табу дня: необходимо отказаться от вредных привычек – особенно это касается алкогольных напитков и курения.
Цитата дня: "Всякий человек меньше самого прекрасного своего создания" (Поль Валери).
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