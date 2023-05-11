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Астрологический прогноз на 11 мая

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
110
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 11 мая

Астрологический прогноз на 11 мая / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: от размышлений и подготовки можно переходить к действию, любая работа будет ладиться, а результаты превзойдут даже самые смелые ожидания.

Символ дня: Пегас. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: сиреневый, лавандовый, лиловый, фиолетовый.

Счастливые камни дня: александрит, авантюрин.

За какую часть тела отвечает: печень. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, быстро проходят и не оставляют неприятных последствий, но это не означает, что их можно пускать на самотек. 

Питание дня: велика вероятность пищевых отравлений и проблем с печенью, поэтому от жирного, жареного и мясного нужно отказаться. 

Стрижка дня: удачный день для стрижки. 

Дачные работы дня: нельзя обрезать, прививать и пикировать растения. 

Магия и мистика дня: можно гадать – карты правдиво ответят на любой заданный им вопрос. 

Сны дня: сны нынешней ночи не являются вещими, поэтому не стоит обращать на них внимания. 

Табу дня: необходимо отказаться от вредных привычек – особенно это касается алкогольных напитков и курения. 

Цитата дня: "Всякий человек меньше самого прекрасного своего создания" (Поль Валери). 

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Дата публикации
Просмотры
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