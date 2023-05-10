11 мая — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 11 мая, в православном календаре день памяти мучеников Дада, Максима, Квинтилиана. Они были братьями, жившими во времена правления императора Диоклетиана. Как-то во время одного из языческих праздников донесли на них, что они не пошли праздновать со всеми, а уехали к себе в деревню. Послал за ними император воинов, увидевших, что братья молятся Иисусу.

Отвели мужчин к правителю, который сначала уговаривал их отречься от своей веры. Видя, что уговоры не помогают, он долго их мучил, а потом отдал приказ усечь их головы.

Церковный праздник 11 мая – день памяти апостолов Иасона и Сосипатра

Они были апостолами от 70 и учениками апостола Павла. Проповедовали христианство на острове Корфу. Там их бросили в тюрьму, но даже заключенные мужчины продолжали свое дело и даже окрестили многих заключенных. По приказу императора всех этих людей казнили, бросив в чан с кипящей смолой.

Апостолов же освободили, но они снова начали проповедовать, поэтому правитель приказал бросить и их в кипящую смолу. Но апостолы остались невредимыми и многие тогда уверовали во Христа. С тех пор Иасон и Сосипатр свободно путешествовали и проповедовали свою веру.

Приметы 11 мая

Народные приметы 11 мая / Фото: Pexels

Восход ясный, летом ждите хорошую погоду.

Обильный дождь означает, что будет богатый урожай.

Утром туман – ждите дождя.

Что завтра нельзя делать

Бережно относитесь к березе, если она растет одинокой, с нее нельзя спускать сок. Наши предки верили, что в таком дереве запечатаны души предков. Также не стоит прокалывать уши или менять серьги.

Что можно делать завтра

Обязательно собирали березовый сок, но только если на улице стояла хорошая погода. Верили, что этот напиток наделен чудодейственной силой и обладает противовоспалительными свойствами. Поэтому его давали пить больным подагрой, фурункулезом, цингой, артритом.

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