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На удачу: пассажир забросал двигатель самолета монетами (видео)

На удачу: пассажир забросал двигатель самолета монетами (видео)

На удачу: пассажир забросал двигатель самолета монетами (видео)

Пассажир бросил монеты в двигатель самолета / Фото: Pexels

Из-за выходки рейс задержали на четыре часа.

Китайская авиакомпания China Southern Airlines предупредила пассажиров, чтобы они не бросали монеты в двигатели самолетов после инцидента, произошедшего на прошлой неделе.

Об этом пишет CNN.

Так, в среду, 6 марта, внутренний рейс авиакомпании CZ8805, следовавший из южного региона Хайнань в столицу Пекин, был задержан на четыре часа. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24. А все потому, что один из путешественников бросил в двигатель "от трех до пяти монет".

"Персонал по техническому обслуживанию самолета провел комплексную проверку безопасности и определил, что перед взлетом не было никаких проблем с безопасностью", — сообщили в службе обслуживания клиентов авиакомпании.

Также в Сети опубликовали видео, где стюардесса рассказывает растерянным пассажирам об инциденте.

В результате пассажира, бросившего монеты, задержала полиция аэропорта.

Напомним, мужчина в реактивном костюме пролетел на бешеной высоте рядом с огромным самолетом. Это произошло после первой в мире гонки в реактивных костюмах.

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