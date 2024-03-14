На удачу: пассажир забросал двигатель самолета монетами (видео)

Китайская авиакомпания China Southern Airlines предупредила пассажиров, чтобы они не бросали монеты в двигатели самолетов после инцидента, произошедшего на прошлой неделе.

Об этом пишет CNN.

Так, в среду, 6 марта, внутренний рейс авиакомпании CZ8805, следовавший из южного региона Хайнань в столицу Пекин, был задержан на четыре часа. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24. А все потому, что один из путешественников бросил в двигатель "от трех до пяти монет".

"Персонал по техническому обслуживанию самолета провел комплексную проверку безопасности и определил, что перед взлетом не было никаких проблем с безопасностью", — сообщили в службе обслуживания клиентов авиакомпании.

Также в Сети опубликовали видео, где стюардесса рассказывает растерянным пассажирам об инциденте.

Визуальные извращенные кабины из парковки China Southern Airlines Aircraft operating flight CZ8805 от Санья (ZJSY) to Beijing (ZBAA) Долгосрочный доказательство путешественника требуют возможности к шестью шести minсами в городе на Март 6, 2024.



亡者农药#aircraft #travel pic.twitter.com/Vuj6sPh33N — FL360aero (@fl360aero) 10 марта, 2024

В результате пассажира, бросившего монеты, задержала полиция аэропорта.

Напомним, мужчина в реактивном костюме пролетел на бешеной высоте рядом с огромным самолетом. Это произошло после первой в мире гонки в реактивных костюмах.

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