Грузины отлупили россиян в самолете: пришлось совершить экстренную посадку

Рейс авиакомпании Wizz Air Мемминген-Кутаиси совершил вынужденную посадку в Румынии из-за драки в салоне.

Об этом пишет грузинское издание Netgazeti.

Как рассказал один из пассажиров рейса, причиной стал конфликт между грузинскими и российскими пассажирами. Их ссора вскоре переросла в драку.

Сообщается, что телесные повреждения получили россияне.

Поэтому самолет сразу же приземлился в Румынии. После посадки участники драки были выведены из самолета полицией.

Что было дальше и какая причина конфликта, пока что неизвестно.

Напомним, пилот самолета бросил штурвал и принял роды у пассажирки. Она родила в туалете.

Читайте также: