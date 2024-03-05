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Грузины отлупили россиян в самолете: пришлось совершить экстренную посадку

Грузины отлупили россиян в самолете: пришлось совершить экстренную посадку

Грузины отлупили россиян в самолете: пришлось совершить экстренную посадку

Самолет авиакомпании Wizz Air / Фото: Wizz Air

Самолет приземлился в Румынии.

Рейс авиакомпании Wizz Air Мемминген-Кутаиси совершил вынужденную посадку в Румынии из-за драки в салоне.

Об этом пишет грузинское издание Netgazeti.

Как рассказал один из пассажиров рейса, причиной стал конфликт между грузинскими и российскими пассажирами. Их ссора вскоре переросла в драку.

Сообщается, что телесные повреждения получили россияне.

Поэтому самолет сразу же приземлился в Румынии. После посадки участники драки были выведены из самолета полицией.

Что было дальше и какая причина конфликта, пока что неизвестно.

Напомним, пилот самолета бросил штурвал и принял роды у пассажирки. Она родила в туалете.

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