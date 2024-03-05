Грузины отлупили россиян в самолете: пришлось совершить экстренную посадку

Самолет приземлился в Румынии.
Рейс авиакомпании Wizz Air Мемминген-Кутаиси совершил вынужденную посадку в Румынии из-за драки в салоне.
Об этом пишет грузинское издание Netgazeti.
Как рассказал один из пассажиров рейса, причиной стал конфликт между грузинскими и российскими пассажирами. Их ссора вскоре переросла в драку.
Сообщается, что телесные повреждения получили россияне.
Поэтому самолет сразу же приземлился в Румынии. После посадки участники драки были выведены из самолета полицией.
Что было дальше и какая причина конфликта, пока что неизвестно.
Напомним, пилот самолета бросил штурвал и принял роды у пассажирки. Она родила в туалете.
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