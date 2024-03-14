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На удачу: пасажир закидав двигун літака монетами (відео)

На удачу: пасажир закидав двигун літака монетами (відео)

На удачу: пасажир закидав двигун літака монетами (відео)

Пасажир кинув монети у двигун літака / Фото: Pexels

Через витівку рейс затримали на чотири години.

Китайська авіакомпанія China Southern Airlines попередила пасажирів, щоб вони не кидали монети в двигуни літаків, після інциденту, що стався минулого тижня.

Про це пише CNN.

Так, у середу, 6 березня, внутрішній рейс авіакомпанії CZ8805, що прямував з південного регіону Хайнань до столиці Пекіна, був затриманий на чотири години. Про це свідчать дані Flightradar24. А все через те, що один із мандрівників кинув у двигун "від трьох до п'яти монет".

"Персонал з технічного обслуговування літака провів комплексну перевірку безпеки і визначив, що перед зльотом не було жодних проблем з безпекою", - повідомили в службі обслуговування клієнтів авіакомпанії.

Також у Мережі опублікували відео, де стюардеса розповідає розгубленим пасажирам про інцидент.

У результаті, пасажира, який кинув монети, затримала поліція аеропорту.

Нагадаємо, чоловік у реактивному костюмі пролетів на шаленій висоті поряд із величезним літаком. Це відбулося після перших у світі перегонів у реактивних костюмах.

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