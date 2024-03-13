Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно: то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 14 березня?

День революційних і кардинальних життєвих і професійних змін, які – через їхню серйозну значущість – не можна пускати на самоплив: все має бути ретельно підготовлено. До того ж зірки наполягають: потрібно продумувати не лише свої дії, а й наслідки, які вони можуть мати – їх також бажано передбачити. Будь-які наміри — як висловлені вголос, так і промовлені про себе — матеріалізуються, тому необхідно подбати про те, щоб вони були добрими.

Рак

Раки можуть займатися будь-якими фінансовими операціями – всі вони виявляться однаково успішними: сьогодні можна оформляти кредити, здійснювати закупи – зокрема й великі, укладати угоди та підписувати договори. Але найприємніше, що може статися з представниками знака цього дня – це отримання несподіваних, а тому особливо приємних грошових виплат. Втім, вони стануть справжнім сюрпризом навіть у тому разі, якщо заслужені та зароблені, оскільки надійдуть на рахунок чи картку несподівано.

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