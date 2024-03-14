Майже по всій Україні оголошено повітряну тривогу: що відомо (мапа)

У четвер, 14 березня, у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Існує загроза ударів балістикою.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу", - йдеться у повідомленні.

Станом на 08:50 "почервоніли" майже всі області. Сирени не лунають лише у частині західних та південних областей.

Мапа тривог станом на 8:50 14 березня.

Тривога почала ширитися з північних областей, а далі охопила східні та центральні регіони.

Актуальна карта повітряних тривог станом на 8:32 четверга, 14 березня.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Як повідомлялося, вночі 14 березня російські окупанти вдарили по Україні дронами. Було знищено 22 ударні БпЛА.

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