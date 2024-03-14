На фронті існує ризик російського прориву - ISW

В ISW зазначають, що російські сили володіють ініціативою на полі бою.

Якщо проблема дефіциту боєприпасів та іншого військового обладнання в Україні не вирішиться найближчим часом, то це загрожує, що українська лінія фронту може стати "більш крихкою" та існує ризик прориву оборони.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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"Пріоритезація секторів, яким найбільше загрожує інтенсивна російська наступальна операція, може створити вразливі місця в інших місцях, якими російські сили зможуть скористатися для раптового та несподіваного просування, якщо українські постачання продовжуватимуть скорочуватися. Збереження Росією ініціативи збільшує ризики такого розвитку подій, оскільки дозволяє російському військовому командуванню збільшити або зменшити операції в будь-якому місці вздовж лінії майже за бажання", - вважають американські аналітики.

В ISW нагадали попередження головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського, що існує загроза просування російських підрозділів "углиб українських формувань на невизначених ділянках лінії фронту".

"Українські війська, ймовірно, намагаються пом’якшити проблеми, спричинені нестачею боєприпасів, приділяючи пріоритет розподілу боєприпасів на ділянках фронту, де ведуться більш масштабні російські наступальні операції. Нижча інтенсивність російських наступальних зусиль проти секторів, які зараз є непраоритетними, ймовірно, приховує ризики для українських сил у цих районах через нестачу боєприпасів. ISW продовжує оцінювати, що російські сили володіють ініціативою на театрі дій і зможуть визначати час, місце та масштаб наступальних операцій, доки вони зберігають ініціативу", - зазначили вони.

В ISW вважають, що Заяви Сирського та українських командувань свідчать про те, що посилення російських наступальних операцій у районі "може призвести до російського прориву та дестабілізації на раніше стабільній ділянці лінії фронту за короткий період час".

"Таким чином, нинішня лінія фронту, швидше за все, не є стабільною, і своєчасне залучення українських військ із Заходу має важливе значення, щоб не дати Росії виявити та використати можливість для прориву на вразливій ділянці фронту", - підсумували в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, за даними Гештабу ЗСУ, росіяни атакують на різних напрямках, намагаються прорвати оборону ЗСУ на Донеччині.

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