На фронте существует риск российского прорыва – ISW

В ISW отмечают, что российские силы обладают инициативой в поле боя.

Если проблема дефицита боеприпасов и другого военного оборудования в Украине не решится в ближайшее время, то это чревато, что украинская линия фронта может стать "более хрупкой" и существует риск прорыва обороны.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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"Приоритетизация секторов, которым больше всего угрожает интенсивная российская наступательная операция, может создать уязвимые места в других местах, которыми российские силы смогут воспользоваться для внезапного и неожиданного продвижения, если украинские поставки будут продолжать сокращаться. Сохранение Россией инициативе увеличивает риски такого развития командованию увеличить или снизить операции в любом месте вдоль линии почти по желанию", — считают американские аналитики.

В ISW напомнили предупреждение главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Александра Сырского, что существует угроза продвижения российских подразделений "вглубь украинских формирований на неопределенных участках линии фронта".

"Украинские войска, вероятно, пытаются смягчить проблемы, вызванные нехваткой боеприпасов, уделяя приоритет распределения боеприпасов на участках фронта, где ведутся более масштабные российские наступательные операции. Низшая интенсивность российских наступательных усилий против секторов, которые сейчас являются непраоритетными, украинских сил в этих районах из-за нехватки боеприпасов. ISW продолжает оценивать, что российские силы владеют инициативой на театре действий и смогут определять время, место и масштаб наступательных операций, пока они сохраняют инициативу", — отметили они.

В ISW считают, что заявления Сырского и украинских командований свидетельствуют о том, что усиление российских наступательных операций в районе "может привести к российскому прорыву и дестабилизации на ранее стабильном участке линии фронта за короткое время".

"Таким образом, нынешняя линия фронта, скорее всего, не стабильна, и своевременное привлечение украинских войск с Запада имеет важное значение, чтобы не дать России выявить и использовать возможность для прорыва на уязвимом участке фронта", — подытожили в Институте изучения войны.

Напомним, по данным Гештаба ВСУ, россияне атакуют на разных направлениях, пытаются прорвать оборону ВСУ в Донецкой области.

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