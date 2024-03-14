В Черногории произошло ощутимое землетрясение, разбудившее людей

Землетрясение могло нанести определенный материальный ущерб в эпицентральной зоне, отметили сейсмологи.
Утром 14 марта в Черногории произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла по шкале Рихтера.
Об этом сообщает местное издание Vijesti со ссылкой на Институт гидрометеорологии и сейсмологии.
Согласно информации сейсмолога, эпицентр находился в пяти километрах от города Чарадже в муниципалитете Никшич. Ячейка была на глубине 14 километров.
Институт заявляет, что землетрясение могло нанести определенный материальный ущерб в эпицентральной зоне. Власти не комментировали, есть ли последствия в результате толчков.
Землетрясение было ощутимо. Большое количество граждан сообщили в социальных сетях, что землетрясение их разбудило.
Как сообщалось ранее, на территории Полтавской области зафиксировано землетрясение.
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