В Черногории произошло ощутимое землетрясение, разбудившее людей

Утром 14 марта в Черногории произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает местное издание Vijesti со ссылкой на Институт гидрометеорологии и сейсмологии.

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Согласно информации сейсмолога, эпицентр находился в пяти километрах от города Чарадже в муниципалитете Никшич. Ячейка была на глубине 14 километров.

Институт заявляет, что землетрясение могло нанести определенный материальный ущерб в эпицентральной зоне. Власти не комментировали, есть ли последствия в результате толчков.

Землетрясение было ощутимо. Большое количество граждан сообщили в социальных сетях, что землетрясение их разбудило.

Как сообщалось ранее, на территории Полтавской области зафиксировано землетрясение.

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