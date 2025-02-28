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Бельгійські вафлі на молоці: рецепт сніданку від відомо шеф-кухаря

Бельгійські вафлі на молоці: рецепт сніданку від відомо шеф-кухаря

Бельгійські вафлі. / Фото: pixabay.com

Вафлі будуть пухкими та ароматними.

Бельгійські вафлі на сніданок - це чудова ідея. Вони можуть бути солодкими - джемом чи збитими вершками, або є солоними - з шинкою та сиром чи авокадо зі спеціями.

Рецепт бельгійських вафель від шеф-кухаря Євгена Клопотенка на ТСН.ua.

Інгредієнти

  • 330 пшеничного борошна
  • 2 яйця
  • 3 ч. л. розпушувача
  • 0,3 ч. л. солі
  • 350 мл молока
  • 80 г вершкового масла

Приготування 

1. Візьміть два яйця та відділіть жовтки від білків. Білки збийте міксером з дрібкою солі до пишності. Окремо збийте два жовтки з молоком та розтопленим маслом.

2. У великій мисці змішайте сухі інгредієнти: борошно та розпушувач. 

3. Додайте сухі інгредієнти до збитих з молоком жовтків. Потім введіть до тіста збиті білки, перемішуючи масу силіконовою лопаткою.

4. Вафельницю змастіть невеликою кількістю олії. Смажте вафлі приблизно шість хвилин у добре розігрітій вафельниці. Викладайте по 1-1,5 ст. л. тіста для однієї вафлі та розрівнюйте його ложкою в однорідний шар.

Нагадаємо, раніше ми писали рецепт незвичайних гарячих бутербродів за п'ять хвилин.

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