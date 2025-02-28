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Як вафельні трубочки: оригінальний рецепт хрустких млинців-павутинок

Як вафельні трубочки: оригінальний рецепт хрустких млинців-павутинок

Млинці - павутинка. Фото: Instagram.

Млинці вийдуть не лише смачними, а й красивими.

Млинці - одна з дуже популярних страв серед українців. Особливо актуальною вона стає під час Масниці. Господині мають різні рецепти млинців та свої секрети. Втім, їх можна зробити не лише різними за смаком, а й формою. 

ТСН.ua поділиться рецептом млинців-павутинки від кулінарки Валерії Матрохіної.

Інгредієнти

  • 70 г пшеничного борошна 
  • 40 г рисового борошна
  • 40 г кукурудзяного крохмалю
  • одне яйце 
  • 50 г цукру
  • 100 мл молока
  • 2 столові ложки олії
  • сіль

Приготування

1. У мисці змішуємо всі сухі інгредієнти. Потім додаємо яйце та молоко. Добре збиваємо усе вінчиком. Після цього вливаємо олію. Вимішуємо тісто  - поки воно не буде однорідним та без грудочок.

2. Розігріваємо пательню. Тісто вливаємо в кондитерський мішок або пакет, робимо маленьку дірочку.

3. На розігріту пательню без олії вливаємо тісто, роблячи візерунок. Випікаємо млинець-павутинку, а потім закручуємо лопаткою трубочку.

4.  Млинці виходять м'якенькі, а за смаком - як вафельні трубочки з дитинства. За бажанням можна їх трішки підсушити в духовці і вони стануть хрусткими.

Нагадаємо, ми писали про те, що додати в тісто для млинців, щоб воно не рвалося.

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