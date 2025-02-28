Як вафельні трубочки: оригінальний рецепт хрустких млинців-павутинок

Млинці вийдуть не лише смачними, а й красивими.
Млинці - одна з дуже популярних страв серед українців. Особливо актуальною вона стає під час Масниці. Господині мають різні рецепти млинців та свої секрети. Втім, їх можна зробити не лише різними за смаком, а й формою.
ТСН.ua поділиться рецептом млинців-павутинки від кулінарки Валерії Матрохіної.
Інгредієнти
- 70 г пшеничного борошна
- 40 г рисового борошна
- 40 г кукурудзяного крохмалю
- одне яйце
- 50 г цукру
- 100 мл молока
- 2 столові ложки олії
- сіль
Приготування
1. У мисці змішуємо всі сухі інгредієнти. Потім додаємо яйце та молоко. Добре збиваємо усе вінчиком. Після цього вливаємо олію. Вимішуємо тісто - поки воно не буде однорідним та без грудочок.
2. Розігріваємо пательню. Тісто вливаємо в кондитерський мішок або пакет, робимо маленьку дірочку.
3. На розігріту пательню без олії вливаємо тісто, роблячи візерунок. Випікаємо млинець-павутинку, а потім закручуємо лопаткою трубочку.
4. Млинці виходять м'якенькі, а за смаком - як вафельні трубочки з дитинства. За бажанням можна їх трішки підсушити в духовці і вони стануть хрусткими.
Нагадаємо, ми писали про те, що додати в тісто для млинців, щоб воно не рвалося.