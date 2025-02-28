Як вафельні трубочки: оригінальний рецепт хрустких млинців-павутинок

Млинці - одна з дуже популярних страв серед українців. Особливо актуальною вона стає під час Масниці. Господині мають різні рецепти млинців та свої секрети. Втім, їх можна зробити не лише різними за смаком, а й формою.

ТСН.ua поділиться рецептом млинців-павутинки від кулінарки Валерії Матрохіної.

Інгредієнти

70 г пшеничного борошна

40 г рисового борошна

40 г кукурудзяного крохмалю

одне яйце

50 г цукру

100 мл молока

2 столові ложки олії

сіль

Приготування

1. У мисці змішуємо всі сухі інгредієнти. Потім додаємо яйце та молоко. Добре збиваємо усе вінчиком. Після цього вливаємо олію. Вимішуємо тісто - поки воно не буде однорідним та без грудочок.

2. Розігріваємо пательню. Тісто вливаємо в кондитерський мішок або пакет, робимо маленьку дірочку.

3. На розігріту пательню без олії вливаємо тісто, роблячи візерунок. Випікаємо млинець-павутинку, а потім закручуємо лопаткою трубочку.

4. Млинці виходять м'якенькі, а за смаком - як вафельні трубочки з дитинства. За бажанням можна їх трішки підсушити в духовці і вони стануть хрусткими.

Нагадаємо, ми писали про те, що додати в тісто для млинців, щоб воно не рвалося.

Читайте також: