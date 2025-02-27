Масниця 2025: найсмачніші рецепти млинців

І хоча кожна господиня має свої улюблені рецепти, завжди хочеться спробувати щось нове.
Млинці вважаються головною стравою на Масницю, яка триває від понеділка, 24 лютого, до неділі, 2 березня 2025 року.
Пропонуємо низку рецептів млинців до свята
Млинці на дріжджах
Інгредієнти:
- 400 г пшеничного борошна
- 2-3 склянки молока
- 2 яйця
- 2 ст. л. вершкового масла
- 20 г дріжджів
- 1 ч. л. цукру
- дрібка солі
Приготування:
- Підігрійте трохи молока, розведіть у ньому дріжджі, додайте цукор, сіль, яйця, вершкове масло, добре розмішайте
- Всипте пшеничне борошно, розмішайте
- Тісто для млинців має бути дуже рідким та однорідним, тобто без грудочок
- Дайте підійти 30-40 хв
- Потім додайте молоко, що залишилося, трохи підігрійте
- За 1,5 години випікайте тонкі млинці на сковорідці
Млинці на кефірі
Інгредієнти:
- 2 склянки борошна
- 2 ст. л. цукру
- 1,5 ч. л. солі
- 2 яйця
- близько 350-400 мл кефіру
Приготування:
- Борошно перемішати з цукром і сіллю, введіть два збитих яйця, залийте кефіром і ретельно перемішайте, щоб зникли грудочки
- Тісто має вийти досить рідким. Якщо тісто вийшло дуже густим, розведіть його кефіром або теплою кип’яченою водою до потрібної консистенції
- Випікати млинці необхідно на сильному вогні
Тоненькі млинці
Інгредієнти:
- Борошно пшеничне 600 г
- Яйця курячі 5 штук
- Молоко 1 л
- Цукор 1 ст. ложка
- Сіль 1 ч. ложка
- Олія соняшникова рафінована 50 мл
Приготування
- У глибоку миску вбийте яйця, добре збийте їх вінчиком. Влийте половину молока, добре перемішуючи. Всипте цукор та сіль. Потрібно простежити, щоб кристалики повністю розчинилися
- Невеликими порціями всипте борошно, одночасно збиваючи вінчиком, щоб не було грудочок. Влийте решту молока та перемішайте. За консистенцією тісто має бути як рідка сметана. Наприкінці додайте кілька ложок соняшникової олії й добре перемішайте тісто. Смажте з обох боків до легкого підрум'янення
Млинці з сиром
Інгредiєнти:
- Молоко 650 мл
- Борошно пшеничне 250 г
- Яйця курячі 3 штуки
- Цукор 2 ст. ложки
- Олія соняшникова рафінована 50 мл
- Сіль
Інгредiєнти для начинки
- Сир кисломолочний 500 г
- Яйця курячі 1 штука
- Цукор 2 ст. ложки
- Екстракт ванілі
Приготування
- Вбийте у миску яйця і всипте 2 ст. л. цукру. Перемішайте, доки не утвориться невеличка піна. Влийте у миску половину молока, додайте борошна і ретельно перемішайте, щоб не було грудочок. Додайте ще молока, що залишилось, дрібку солі, 50 мл олії та ще раз добре вимішайте до однорідності
- Розігрійте пательню без олії, але за бажанням злегка змастіть, та виливайте тісто ополоником. Смажте з обох боків, допоки не з’явиться легкий золотавий колір
Начинка
- Змішайте разом сир, цукор, 2 ст.л. та яйце. Якщо сир сухий, додайте трохи сметани та ванілі для аромату. Або ж підійде апельсинова цедра. На край кожного млинця викладайте сирну начинку і загортайте у трубочку
- За бажанням ви можете запекти млинці. Розігрійте духовку до 170 градусів. Дно та боки керамічної форми змастіть 10 г вершкового масла. Викладіть в неї налисники. Накрийте форму для запікання фольгою та поставте у розігріту до 170 градусів духовку на 30 хвилин
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