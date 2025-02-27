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Масниця 2025: найсмачніші рецепти млинців

Масниця 2025: найсмачніші рецепти млинців

Масниця насамперед асоціюється з випіканням млинців / Фото: pixabay.com

І хоча кожна господиня має свої улюблені рецепти, завжди хочеться спробувати щось нове.

Млинці вважаються головною стравою на Масницю, яка триває від понеділка, 24 лютого, до неділі, 2 березня 2025 року.

Пропонуємо низку рецептів млинців до свята

Млинці на дріжджах

Інгредієнти: 

  • 400 г пшеничного борошна
  • 2-3 склянки молока
  • 2 яйця
  • 2 ст. л. вершкового масла
  • 20 г дріжджів
  • 1 ч. л. цукру
  • дрібка солі

Приготування:

  • Підігрійте трохи молока, розведіть у ньому дріжджі, додайте цукор, сіль, яйця, вершкове масло, добре розмішайте
  • Всипте пшеничне борошно, розмішайте
  • Тісто для млинців має бути дуже рідким та однорідним, тобто без грудочок
  • Дайте підійти 30-40 хв
  • Потім додайте молоко, що залишилося, трохи підігрійте
  • За 1,5 години випікайте тонкі млинці на сковорідці

Млинці на кефірі

Інгредієнти: 

  • 2 склянки борошна
  • 2 ст. л. цукру
  • 1,5 ч. л. солі
  • 2 яйця
  • близько 350-400 мл кефіру

Приготування:

  • Борошно перемішати з цукром і сіллю, введіть два збитих яйця, залийте кефіром і ретельно перемішайте, щоб зникли грудочки
  • Тісто має вийти досить рідким. Якщо тісто вийшло дуже густим, розведіть його кефіром або теплою кип’яченою водою до потрібної консистенції
  • Випікати млинці необхідно на сильному вогні

Тоненькі млинці

Інгредієнти:

  • Борошно пшеничне 600 г
  • Яйця курячі 5 штук
  • Молоко 1 л
  • Цукор 1 ст. ложка
  • Сіль 1 ч. ложка
  • Олія соняшникова рафінована 50 мл

Приготування

  • У глибоку миску вбийте яйця, добре збийте їх вінчиком. Влийте половину молока, добре перемішуючи. Всипте цукор та сіль. Потрібно простежити, щоб кристалики повністю розчинилися
  • Невеликими порціями всипте борошно, одночасно збиваючи вінчиком, щоб не було грудочок. Влийте решту молока та перемішайте. За консистенцією тісто має бути як рідка сметана. Наприкінці додайте кілька ложок соняшникової олії й добре перемішайте тісто. Смажте з обох боків до легкого підрум'янення

Млинці з сиром

Інгредiєнти:

  • Молоко 650 мл
  • Борошно пшеничне 250 г
  • Яйця курячі 3 штуки
  • Цукор 2 ст. ложки
  • Олія соняшникова рафінована 50 мл
  • Сіль

Інгредiєнти для начинки

  • Сир кисломолочний 500 г
  • Яйця курячі 1 штука
  • Цукор 2 ст. ложки
  • Екстракт ванілі

Приготування

  • Вбийте у миску яйця і всипте 2 ст. л. цукру. Перемішайте, доки не утвориться невеличка піна.  Влийте у миску половину молока, додайте борошна і ретельно перемішайте, щоб не було грудочок. Додайте ще молока, що залишилось, дрібку солі, 50 мл олії та ще раз добре вимішайте до однорідності
  • Розігрійте пательню без олії, але за бажанням злегка змастіть, та виливайте тісто ополоником. Смажте з обох боків, допоки не з’явиться легкий золотавий колір 

Начинка

  • Змішайте разом сир, цукор, 2 ст.л. та яйце. Якщо сир сухий, додайте трохи сметани та ванілі для аромату. Або ж підійде апельсинова цедра. На край кожного млинця викладайте сирну начинку і загортайте у трубочку
  • За бажанням ви можете запекти млинці. Розігрійте духовку до 170 градусів. Дно та боки керамічної форми змастіть 10 г вершкового масла. Викладіть в неї налисники. Накрийте форму для запікання фольгою та поставте у розігріту до 170 градусів духовку на 30 хвилин 

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